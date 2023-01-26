الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تنظم وقفة غضب تنديداً بمجزرة جنين

نظمت الكتلة الإسلامية ومجلس الطلبة والحركة الطلابية، اليوم الخميس، وقفة غضب، بعد جرائم الاحتلال والمجزرة الأليمة في جنين شمال الضفة الغربية.

وانطلقت الوقفة من أمام المجلس القديم بجامعة بيرزيت، وذلك بعد إخلاء الطلبة في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً، ومن ثم ستتوجه إلى مستوطنة (بيت إيل).

وردد الطلاب المشاركون في الوقفة بهتافات مؤيدة للمقاومة ومنددة بجرائم الاحتلال، مشددين على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

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يشار إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على جنين منذ الصباح بلغت تسعة شهداء بينهم مسنة، إلى جانب 13 إصابة بينها 3 بحالة خطيرة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.

وأشارت الكتائب في بيان مقتضب، إلى أنها استهدفت قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، منوهة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بشراسة من نقطة صفر، إلى جانب مقاتلين من السرايا وكتائب شهداء الأقصى.

وأسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع "دورون" تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين