مفاجأة: سفيان أمرابط يتواجد في كامب نو وبرشلونة يتفاوض لضمه

تواصل الأندية الأوروبية الكبيرة مطاردة سفيان أمرابط، نجم المنتخب المغربي ونادي فيورنتينا الإيطالي، من أجل التعاقد معه والظفر بخدماته، وآخر الأندية التي تريد ضم المغربي، برشلونة الإسباني الذي يبحث عن بديل مستقبلي لقائده الحالي سيرجيو بوسكيتس.

وتألق أمرابط بشكل كبير في نهائيات كأس العالم قطر 2022 رفقة المنتخب المغربي، وكان أحد أبرز لاعبي وسط الميدان خلال البطولة، وتفوق على العديد من النجوم العالميين من حيث الإحصائيات، مسهما بقسط كبير في وصول "أسود الأطلس" إلى الدور نصف النهائي.

وأشار تقرير حديث لموقع "ريليفو" الإسباني إلى أن إدارة برشلونة مهتمة جديا بالتعاقد مع أمرابط وأنها سبق وتواصلت مع إدارة فيورنتينا شهر ديسمبر/ كانون الأول من أجل الاستفسار عن وضعية اللاعب، وكان رد الفريق الإيطالي واضحاً وهو الحصول على 40 مليون يورو من أجل السماح له بالرحيل وهي القيمة التي لم توافق عليها إدارة البلوغرانا.

ومع مرور الوقت وعدم قدرة إدارة الفريق الكتالوني على ضمان صفقة جديدة في وسط الميدان؛ تكون بمثابة خليفة للاعبه بوسكيتس؛ القريب من مغادرة النادي بحكم تقدمه في السن (34 عاما)، عاد الحديث مؤخرا في أروقة برشلونة حول صفقة النجم المغربي، في ظل اهتمام أندية أخرى بخدماته على غرار أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وقال تقرير "ريليفو" أيضا، إن أمرابط شوهد من طرف بعض الجماهير يوم أمس الأحد، بمدرجات ملعب "كامب نو" خلال مواجهة البارسا وخيتافي في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، لكن التقرير أكد أن هذا الأمر غير متعلق تماما بمفاوضات أو شيء من هذا القبيل، وإنما كان سفر أمرابط لأغراض شخصية وغير مرتب مع مسؤولي برشلونة.

ويرتبط أمرابط (26 عاما) بعقد رفقة فيورنتنيا إلى غاية صيف 2024، وتشترط إدارة فريقه الحصول على 40 مليون من أجل التفريط في خدماته إلى أحد الأندية الراغبة في التعاقد معه، في حين أن قيمة اللاعب السوقية تساوي في الوقت الحالي 25 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص.

المصدر / وكالات