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البدء بصرف المنحة القطرية للأسر المتعفّفة غدًا الثلاثاء

23 يناير 2023 . الساعة 16:48 بتوقيت القدس
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أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، البدء يوم غدٍ الثلاثاء بصرف دفعة شهر يناير الجاري من المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضح السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن المساعدات النقدية ستقدّم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ولفت إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حدّدتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتصرف دولة قطر منحة إنسانية شهرية، دعمًا للأسر الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تعاني من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسبّب بها الحصار الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #قطر #المنحة القطرية #الأسر المتعففة

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