أكثر من 140 مستوطنًا يقتحمون الأقصى ودعوات لاقتحام حاشد غدًا

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت مصادر مقدسية أن أكثر من 140 مستوطنًا في مجموعات متتالية اقتحمت المسجد الأقصى، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأدت طقوسًا تلمودية.

ودنس عشرات المستوطنين ساحة المصلى القبلي وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، التي أمنت جولة المستوطنين في المكان.

بالتزامن مع ذلك تعمدت شرطة الاحتلال إبعاد المصلين وخاصة المرابطات من الطريق التي يسلكها المستوطنون في المسجد الأقصى.

اقرأ أيضا: بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

وعقب اقتحامهم المسجد الأقصى خرج المستوطنون عبر باب السلسلة، بينما فرضت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وجدد المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى وخاصة يوم غد الاثنين، لإفشال كل مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المستوطنين.

وأعلنت "منظمات الهيكل" الاستيطانية عن نيتها تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى مع بداية "شهر شباط العبري"، الذي يوافق غدًا الاثنين.

وسير أهالي الداخل المحتل حافلات للأهالي من مدينتي قلنسوة والناصرة لأداء صلاتي الظهر والعصر في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين