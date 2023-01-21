نقابة المحامين بالضفة تعلن عن خطوات احتجاجية جديدة

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية تعليقًا شاملًا للعمل، طول الأسبوع الجاري، أمام محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالقضايا الجزائية، ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أنها تنوي تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم النظامية الحقوقية والجزائية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية، والمؤسسات العامة، دون أية استثناءات يوم الأربعاء المقبل.

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ودعت النقابة للمشاركة في اعتصام مركزي بمحكمة بداية الخليل اعتباراً من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 من عصر يوم الأربعاء القادم، وعقد اجتماع مجلس النقابة في مقرها بمحافظة الخليل.

ولفتت إلى "استمرار حالة التنكر لكافة المطالب النقابية العادلة التي أعلنت عنها النقابة والتي لا تنفصل عن حقوق وحريات المواطنين العامة، والحقوق المشروعة للمحامين"، محذرة من "حالة التحريض وتأليب الرأي العام ضد نقابة المحامين".

المصدر / فلسطين أون لاين