الاحتلال يحكم بالسجن لمدة عام على أحد معتقلي "هبة الكرامة"

فرضت (المحكمة المركزية) في حيفا المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، الحبس الفعلي لمدة 12 شهراً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل على أحد معتقلي "هبة الكرامة"، الفلسطيني باسل طنطوري من عكا المحتلة.

وأفاد محامي طنطوري، بأن لائحة الاتهام تضمن بنودا قاسية وبضمنها الاعتداء على مراقب للبلدية، وإلقاء حجارة، والمشاركة في أحداث "هبة الكرامة" التي وقعت في عكا، مشيراً إلى أنه تم التوصل لتسوية مع النيابة العامة تكللت بشطب بعض البنود وحبس الشاب لمدة 12 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل.

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يذكر أن النيابة العامة للاحتلال قدمت لوائح اتهام ضد عدد من الشباب من عكا، وفرضت المحكمة الحبس ودفع غرامات على عدد منهم، لغاية الآن، فيما تُجرى محاكمة الآخرين الذين اعتقلتهم الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) من عكا على خلفية أحداث هبة الكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين