الصحة بغزة: لحوم الأضاحي السعودية مطابقة للمواصفات والشروط الصحية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن نتائج الفحص الصحي للحوم الأضاحي التي وصلت القطاع عبر معبر رفح في الثامن من الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة خلال تصريح صحفي، أن طواقمها المختصة أخذت عينات من لحوم الاضاحي المتبرع بها من المملكة العربية السعودية، وخلال الفحص المخبري تبين أنها مطابقة للمواصفات والشروط الصحية، مؤكدة أن نتائج الفحص تم تسليمها لوزارة الأوقاف والسماح بالشروع في توزيعها،

اقرأ أيضاً: بالصور الأوقاف بغزة توضّح آلية توزيع لحوم الأضاحي السعودية على الأسر الفقيرة

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، استملت قافلة لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة.

وقالت الوزارة في حينه: إن "القافلة تضم 6 شاحنات كبيرة محملة بـ 12.000 ذبيحة، موضحةً أنها ستُوزع على مستحقيها من خلال لجان الزكاة المنتشرة في محافظات قطاع غزة".

ونبهت إلى أنها ستُعلن عن أماكن التوزيع، داعيةً "مختلف وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى تغطية عملية التوزيع بموضوعية وحيادية"، بالإضافة إلى "تحري الدقة في نشر أي أخبار تتعلق بهذا المشروع الكبير بما يسهم في إظهار صورة مشرقة لهذا الشعب الصابر".

المصدر / فلسطين أون لاين