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"حماس": اقتحام "بن غفير" للأقصى عدوانٌ سافرٌ

03 يناير 2023 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير للأقصى عدوانٌ سافر ومحاولة يائسة لن تغير تاريخ وإسلامية القدس والأقصى.

وشدّدت حماس في بيان لها، على أن تسلّل "بن غفير" لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية وحراسة مشدّدة من قوّات جيش الاحتلال سلوك إجرامي يكشف حالة الرّعب والخوف التي يعيشها قادة الاحتلال في مواجهة الحق الفلسطيني في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

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وأكدت "أنَّ معركتنا مع هذا العدو الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرّفة، دفاعاً عن أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا ماضية بكل الوسائل وفي كل ساحات الوطن".

ونوّهت إلى أن شعبنا سيواصل رباطه وصموده ومقاومته الشاملة حتى زوال الاحتلال والتحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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