"الأسرى والمحررين": الاحتلال يواصل عزل الأسير يوسف المبحوح

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال ومنذ عام كامل تواصل عزل الأسير يوسف طلعت المبحوح (30 عامًا) من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في عزل سجن مجدو، وفي ظروف قاسية ومروعة وتحرمه من أبسط حقوقه الإنسانية، وتضعه في زنزانة مليئة بالحشرات والقاذورات، وقد جددت له محكمة الاحتلال العزل لمدة شهرين إضافيين.

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وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأسير المبحوح "يعاني ظروفًا صحيةً صعبةً جدًا، حيث أنه بحاجة إلى عملية جراحية في الفك وعلاج طبيعي في الكتف، وذلك على إثر إصابته بعدة كسور ورضوض بعد أن اعتدت عليه قوات القمع التابعة لإدارة السجون في ديسمبر من العام 2021، بعد تنفيذه لعملية طعن بحق أحد ضباط إدارة السجن انتقامًا للهجمة الشرسة التي تعرضت لها الأسيرات في سجن الدامون في ذلك الوقت".

وأشارت إلى أن الاحتلال فرض على الأسير المبحوح جملة من العقوبات أبرزها "عزله انفراديًا في زنازين سيئة جدًا وتفتقر لأدنى مقومات العيش الآدمي، وتحرمه من زيارة ذويه منذ اعتقاله وحتى اليوم، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 20 ألف شيقل، ويتم تجديد عزله الإنفرادي من خلال المحكمة كل شهرين".

يُذكر أن الأسير المبحوح حكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا وتمت إضافة ثمانية أعوام أخرى بعد تنفيذه لعملية الطعن ليصبح مجموع محكوميته 26 عامًا، ومعتقل منذ فبراير 2019، وهو متزوج ولديه طفلان.

المصدر / فلسطين أون لاين