اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في رابع أيام "عيد الحانوكاه"

بدأ مستوطنون متطرفون، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأربعاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام بمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار اليهودي".

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

وفي السياق، احتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل المسجد الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

ودعا ما يسمى: باتحاد منظمات الهيكل أنصاره إلى اقتحام المسجد الأقصى على مدى أيام "عيد الحانوكاه" التي بدأت من 18-12 حتى 26-12-2022. ومنذ عام 2017 تسعى جماعات الهيكل إلى تطوير عدوانها خلال هذا العيد، بحيث تشعل الشمعدان في باب الأسباط، وإدخال طقوس إشعاله إلى داخل المسجد الأقصى.















المصدر / فلسطين أون لاين