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بث مباشر تغطية مباشرة مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 في قطر

17 ديسمبر 2022 . الساعة 01:32 بتوقيت القدس
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بث مباشر لـ مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 في قطر
محمد زقوت

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب فرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، مساء الأحد 18/12/2022، في بث مباشر عبر موقع "فلسطين أون لاين".

ويطمح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي للفوز باللقب وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره لهذه الكتيبة بقيادة ميسي، وتتويج المنتخب باللقب الثالث في تاريخه، في حين تسعى فرنسا لتكرار الفوز بالبطولة للمرة الثانية تواليًا والثالث عدداً في تاريخ المنتخب.

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موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022

ينطلق موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في تمام الساعة 05:00م مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، وفي تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت 04:00م بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، ومن المنتظر أن تُقام مباراة الأرجنتين وفرنسا على استاد لوسيل.

بث مباشر لـ مباراة الأرجنتين وفرنسا 

وتنقل "فلسطين أون لاين" أحداث المباراة النهائية لكأس العالم 2022 والمقامة في قطر، من بدايتها وانتهاءً بمراسم التتويج باللقب عبر بث مباشر للمباراة النهائية في هذه الصفحة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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