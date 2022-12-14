المغرب يأمل الوصول للنهائي في مواجهة فرنسا

بعدما تخلّص من عقبة إسبانيا في ثمن النهائي، ثم البرتغال في ربع النهائي، ستكون فرنسا، حاملة اللقب، الجار الأخير أمام المغرب في طريقه "الحلم" نحو النهائي التاريخي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

سيكون ملعب "البيت" في الخور، مسرحا لدربي الجيران الثاني في الدوحة، بعد الأول بين تونس وفرنسا (1-صفر) في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول.

سارع مدرب المغرب وليد الركراكي الى الضغط على نظيره الفرنسي ديدييه ديشان مباشرة بعد إنجازه التاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة. قال في المؤتمر الصحافي "إذا كان بإمكان منتخب إفريقي أن يتأهل إلى نصف النهائي، فلماذا لا نصل إلى النهائي؟ لدينا الحق في أن نحلم. الحلم مجاني ولكن لن تمنحنا الدول الكبرى ذلك، ويتعين علينا نحن البحث عن ذلك وبلوغ القمة".

وأضاف "لكننا لم نفعل أي شيء حتى الآن. نحن على بعد مباراة واحدة من النهائي وعلينا أن نكون أقوياء للقتال. إذا كنا 100٪ في مستوانا، فسيكون من الصعب جداً جداً الفوز علينا".

القلب

فرض الركراكي و"أبطاله" أنفسهم رقماً صعباً في العرس العالمي في الدوحة بخطتهم التكتيكية الفعالة بالتكتل في خطي الدفاع والوسط عجز نجوم عدة عن اختراقها، آخرها "ترسانة" البرتغال جواو فيليكس، برونو فرنانديش، برناردو سيلفا، غونسالو راموس، كريستيان رونالدو ورافايل لياو.

دخل مرمى "أسود الأطلس" هدف واحد فقط سجّله المدافع نايف أكرد في المباراة ضد كندا في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات بالخطأ في مرمى ياسين بونو صانع التأهل التاريخي إلى ربع النهائي، بتصديه لركلتين ترجيحيتين ضد إسبانيا (3-صفر، الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر).

أوضح الركراكي "لدينا خطة واضحة. الكل يجب أن يعمل. (حكيم) زياش و(سفيان) بوفال لم يركضا مثلما فعلا اليوم (ضد البرتغال). لكنهما يفعلان ذلك من أجل بلدهم، بطبيعة الحال. علينا أن نقاتل أكثر من الآخرين، ليس لدينا نفس الأسلحة. إذا لم يكن لديك قلب، فلا يمكنك التغلب على هذه المنتخبات الكبيرة".

روكي المونديال

واضاف "لقد أصبحنا المنتخب الودود في كأس العالم هذه ونظهر للعالم أنه في الحياة، يمكن أن يكون ذلك ممكنًا مع قلة الموهبة والجودة والمال، إذا كانت لديك الرغبة، وتريد العمل وتثق في نفسك. لكن حذارٍ، إنها ليست معجزة أو صدفة، لقد واجهنا كرواتيا، بلجيكا، إسبانيا، البرتغال، لم يدخل مرمانا اي هدف. إنه العمل وثماره".

وعكس الركراكي تقدّم الكرة الإفريقية في هذه البطولة حيث نجح كل ممثليها بتحقيق فوز على الأقل "إفريقيا تعمل، العالم العربي يعمل. نحن نجعل شعبنا، قارة والعالم العربي سعداء. عندما تنظر إلى (فيلم) روكي (بالبوا)، فأنت تؤيده لأنه الشخص الذي يخرج من الأسفل ويتسلق الدرجات حتى القمة. نحن مثل روكي في كأس العالم هذه قليلاً".

أمل استعادة المصابين

يعود المغرب إلى ملعب البيت الذي استهل منه مشواره الرائع في المونديال القطري عندما أرغم كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، على التعادل السلبي، وكله أمل في استعادة لاعبيه المصابين القائد رومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي.

غاب مزراوي وأكرد عن مواجهة البرتغال، الأول بسبب المرض والثاني بسبب الإصابة، فيما تعرض سايس لإصابة في الفخذ كان يعاني منها في المباراة ضد إسبانيا، أرغمته على ترك مكانه لمدافع بريست الفرنسي أشرف داري (57).

علّق قال الركراكي عقب التأهل إلى نصف النهائي "لا نعرف كم هي حظوظ اللاعبين مزراوي وأكرد وسايس لخوض المباراة المقبلة".

وأضاف المدرب الذي سيفتقد لخدمات المهاجم وليد شديرة لطرده ضد البرتغال "ولكن ما يتعين علي قوله هو أنه في كل يوم تخسر لاعبا وتكسب آخر. لدي 26 لاعبا وإذا أردت الفوز بهذه المسابقة عليك أن تثق في الجميع وعندما يصاب لاعب أو يمرض يتعين عليك الدفع بلاعب آخر".

يعوّل المغرب على نجومه في الدوري الفرنسي أبرزهم ثنائي أنجيه سفيان بوفال وعز الدين أوناحي ومدافع باريس سان جرمان أشرف حكيمي الذي سيكون في منافسة شرسة ضد صديقه "الحميم" كيليان مبابي.

كما أن الركراكي يعرف جيدا كرة القدم الفرنسية بعدما دافع عن الوان أندية عدة أبرزها تولوز وغرونوبل واجاكسيو.

وستكون مواجهة اليوم الرسمية الاولى بين المنتخبين المتواجهين خمس مرات ودياً كانت الغلبة فيها لفرنسا ثلاث مرات.

نقترب قليلا من الحلم المطلق

لن تكون فرنسا خصما سهل المنال خصوصا وأنها لدغت من منتخب مغاربي في هذه النسخة، عندما سقطت أمام تونس 0-1 بفريقها الرديف عقب ضمانها التأهل في الجولة الثانية.

لكن اليوم ستلعب فرنسا بأسلحتها النارية في مقدمتها أوليفييه جيرو وعثمان ديمبيليه وأنطوان غريزمان ومبابي.

علق مبابي عقب الفوز الأخير على إنكلترا 2-1 "نحن أقرب قليلا إلى الحلم المطلق ..." في إشارة الى اللقب العالمي الثالث في التاريخ (بعد 1998) والثاني تواليا، لتصبح فرنسا أول من يحتفظ بلقبه منذ برازيل بيليه في عام 1962. وأكد لاعب وسط ريال مدريد الإسباني أوريليان تشواميني أن منتخب بلاده تنتظره مواجهة صعبة "يجب أن نبذل أقصى جهد ونلعب بكل قوتنا الممكنة حتى نكسر الصمود الدفاعي لمنتخب المغرب، ستكون مباراة صعبة، لكننا جاهزون".

في المقابل، رأى المدرب ديدييه ديشان أنه "لا مجال للخوف في مثل هذه المستويات الكبيرة".

وأضاف "ينتظرنا تحد آخر اليوم. الموهبة والإمكانيات الفردية وحدها لن تكون كافية للتأهل، بل نحتاج قوة العمل الجماعي والانسجام بين اللاعبين، وهي عوامل نركز عليها كثيرا في التدريبات اليومية، إنها أمور ضرورية جدا".

المصدر / أ ف ب