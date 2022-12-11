الحلو لـ"فلسطين": قرار استيراد "البيض المُخصّب" يخدم المزارع والمواطن معًا

غزة/ جمال غيث:

أشاد نقيب مربي الدواجن في قطاع غزة مروان الحلو، بالقرار الحكومي السماح باستيراد البيض المخصب الخاص بإنتاج صوص الدجاج اللاحم لتربيته في المزارع، وذلك لأول مرة في تاريخ قطاع الدواجن بغزة، مُبيّنًا أنّه يخدم المزارع والمواطن معًا.

وأكد الحلو لصحيفة "فلسطين" أهمية القرار الذي يجنب المزارعين من "الاستغلالَ والاحتكار من بعض التجار وبعض أصحاب الفقاسات، وسيعمل على استقرار أسعار الدجاج في الأسواق المحلية وعدم التلاعب فيها".

وقال الحلو: بعض أصحاب الفقاسات يستوردون البيض المخصب ويستفيدون منه بعد الفقس في مزارعهم الخاصة دون تزويد المزارعين البسطاء باحتياجاتهم.

وذكر أنّه استورد نحو 100 ألف بيضًةً مخصبًةً خلال الشهر الماضي، "وتم تفقيسها يوم الخميس الماضي برعاية وزارة الزراعة وطاقم عمل من النقابة بإجراءات بيطرية مشدّدة، وتوزيعها على صغار المزارعين ومربي الدواجن أعضاء النقابة بسعر التكلفة"، واصفًا ذلك بالإنجاز.

وتوقّع الحلو، خلال الأشهر الثلاثة القادمة كسر "حالة الاحتكار والاستغلال التي يُمارسها بعض التجار وبعض مربي الدواجن، وتقليل تكلفة إنتاج الدجاج اللاحم؛ الأمر الذي من شأنه أن يعود بمردودٍ إيجابي على المواطنين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 16 سنة".

وتابع: "خلال الأشهر الثلاثة القادمة سيلاحظ المواطنون انخفاضًا في أسعار الدجاج".

وبيّن نقيب مربي الدواجن، أنه مع بداية العام المقبل، سيتم توقيع اتفاقية مع شركة توريد أعلاف لتوريد كميات كافية منها شهريًا لمربي الدواجن في القطاع، وبسعرٍ وربح يسيرين.

وذكر أنهم سيستوردون البيض المخصب الخاص بإنتاج الصوص للدجاج بكميات كبيرة، في حينما ستطرح عطاءات لشركات الأعلاف من الأراضي المحتلة لتوريدها للقطاع من أجل خفض أسعارها ومنع استغلالها.

وذكر أنه باستطاعة المزارعين الراغبين في الاستفادة من حصص البيض المخصب والأعلاف، الانتساب للنقابة للحصول على كمية احتياجاتهم كباقية الأعضاء.

وأكد أنّ تردي الأوضاع الاقتصادية للمزارعين وتراكم الديون عليهم، والتي تصل إلى نحو 150 مليون شيقل لأصحاب الفقاسات والأعلاف، لافتًا إلى أنّ تلك المديونية هي تراكمية منذ سنوات بسبب غلاء الأعلاف وموت الصيصان وارتفاع أسعارها وانخفاض أسعار الدجاج في الأسواق.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 3 ملايين بيضة مخصبة شهريًّا، لصالح 20 فقاسًةً، وفق الحلو، الذي بيّن أن عدد مزارع الدواجن في القطاع نحو 1500 مزرعًة، في حين يبلغ عدد مزارع الدجاج البياض من 300-320 مزرعة.

ويبلغ معدّل استهلاك قطاع غزة، من الدجاج مليوني دجاجة شهريًا في الأوقات الاعتيادية، ويرتفع معدل الاستهلاك لنحو 500-800 ألف دجاجة إضافية في شهر رمضان، غير أن العدد يتقلص في عيد الأضحى والأيام التي تليه ليسجل الاستهلاك نحو 1.5 مليون دجاجة، لأن الإقبال يكثر على لحوم الأضاحي، وفق حديث سابق لمدير دائرة الإنتاج الحيواني في الوزارة طاهر أبو حمد، مع صحيفة "فلسطين".