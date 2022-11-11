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حماس في شمال غزة تنعى المربي عبد العزيز البطش

11 نوفمبر 2022 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في شمال غزة إلى شعبنا الفلسطيني خاصة، وإلى الأمتين العربية والإسلامية عامة الأخ القائد المربي الفاضل عبد العزيز البطش أبو حسين، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 72 عام قضاها في سبيل الله تعالى عابدًا زاهدًا مجاهدًا خادمًا لدينه وشعبه وقضيته ولا نزكي على الله أحدًا.

وتقدمت الحركة بخالص التعازي لأسرته الكريمة وعائلته الصابرة المجاهدة، ولعموم أهالي مدينة جباليا، وشمال غزة.

وأضافت، "برحيل القائد أبو حسين تفقد فلسطين رجلًا مخلصاً صلباً عاش من أجل شعبه وقضيته، وكان رمزاً وقدوة للدعوة والتضحية والتربية والجهاد في سبيل الله.
تنقّل الفقيد في محطات جهادية عديدة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #عبد العزيز البطش

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