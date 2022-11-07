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المُحرّر حمايل يؤكد تعرُّضه للتعذيب في سجون السلطة

07 نوفمبر 2022 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
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المحرر قسام حمايل

أكد الأسير المحرر قسام حمايل، تعرُّضه  للشبح والضرب المبرح وأنواع شتى من التعذيب وهو معتقل في سجون السلطة في الضفة الغربية.

وبيَّن أنّه لا يزال يعاني من تبعات التعذيب ويتعالج بسببها في المستشفى حيث أصبح يعاني من ضعف عام بالعضلة في قدمه اليسرى بسبب التعذيب والضرب المبرح عليها، كما أنه يتناول أدوية بسبب التهاب في أذنه بعد تعرضه للضرب عليها في سجون السلطة.

وأوضح حمايل أنه كان يُعامَل داخل سجون السلطة هو وجميع المعتقلين معاملة سيئة جدًّا، وأنّ فرحة خروجه من السجن منقوصة بسبب من بقي خلفه من المضربين عن الطعام.

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وكانت أجهزة أمن السلطة أفرجت عن حمايل مساء أمس الأحد، بعد معاناة كبيرة من ظروف صحية صعبة؛ بسبب إضرابه عن الطعام لليوم الـ44 على التوالي و137 يومًا من الاعتقال.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد اعتقلت حمايل قبل 5 أشهر على خلفية قضية “منجرة بيتونيا”، فيما تستمر أجهزة السلطة في اعتقال ثلاثة مواطنين على القضية ذاتها، وهم: أحمد هريش وجهاد وهدان (مضربان عن الطعام) ومنذر رحيب الذي يعاني من حالة صحية متدهورة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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