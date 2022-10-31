النائب عدوان: جريمة الاعتقالات السياسية بالضفة سلوك غير وطني

أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح، عاطف عدوان، أن اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اليوم باعتقال مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت "جريمة و سلوك غير وطني" ، عاداَ ذلك امتداد لأعمال الاحتلال وللفت الانتباه عما يجري من عنفوان شعبي في وجه عدوان الاحتلال على شعبنا الفلسطيني.

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وقال النائب دعدوان في تصريح مكتوب، اليوم الاثنين: إن "جريمة الاعتقال السياسي وما يحدث من السلطة في جامعة بيرزيت و مدن الضفة الغربية ليس غريباً على السلطة وأركانها التي تلتزم بالتنسيق الأمني وتعتبره مقدساً ، وهو انطلاقا من عدم إيمانها بالمقاومة و انحيازها الواضح للاحتلال".

وبين ضرورة أن يتم تسليط الأضواء على سلوك السلطة المرتبط بالاحتلال بالاعتقال والعدوان على أبناء شعبنا ومحاولة حرف الأنظار عن تصاعد الأعمال المقاومة للاحتلال.

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وأشار إلى أن السلطة تعتبر كل عمل مقاوم عمل معادي لها سواء كان من توجه إسلامي أو يساري وتمضي في ذلك ،مؤكداً أن السلطة لا تميز في اعتقال كوادر المقاومة لذلك نجد المعتقلين من مختلف القوى الوطنية والإسلامية .

وأكد أن المجتمع الفلسطيني يحتضن المقاومة وهي القريبة لقلوب شعبنا في مواجهة مستمرة لسياسة الاحتلال القائمة على القتل والاغتيالات وللتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين