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رونالدو يصف عودته لليونايتد بتعبير قاسٍ

31 أكتوبر 2022 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن صدور كتاب بعنوان "ميسي ضد رونالدو" في الشهر المقبل، يكشف بعض كواليس مسيرة صاروخ ماديرا (رونالدو).

ووِفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ الكتاب يكشف أنّ كريستيانو رونالدو وصف عودته إلى مانشستر يونايتد بـ"الكارثة".

ويوضح الكتاب أنّ رونالدو لم يكن سعيدًا في العمل مع المدرب السابق، رالف رانجنيك، كما أنه اعترف لمدير تنفيذي كبير خلال حدث تابع للفيفا في المملكة المتحدة، قائلًا "إنّ الأمر كارثي".

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ويشير الكتاب إلى أنّ رونالدو محبطٌ من نقص الاستثمار في المرافق بملعب تدريب مانشستر يونايتد "كارينجتون"، ويرى أنّ النادي لم يتطور منذ رحيله إلى ريال مدريد في عام 2009.

وصُدم رونالدو من أنّ القليل فقط من اللاعبين يشاركونه نفس مستوى الالتزام، للبقاء في ذروة اللياقة البدنية.

كما يكشف الكتاب أنّ ريو فيرديناند هو من أقنع رونالدو، في مكالمة هاتفية في الثالثة صباحًا، بعدم التوقيع لمانشستر سيتي في صيف 2021.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#مانشستر يونايتد #رونالدو #يونايتد

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