المعلق العماني خليل البلوشي يشيد بتضحيات شهداء نابلس

وصف المعلق العماني في قنوات beIN SPORTS خليل البلوشي صمود رجال المقاومة في مدينة نابلس المحتلة بالنموذج الفلسطيني الذي يجلب الفخر للجميع، وعبّر من جديد عن مساندته للقضية الفلسطينية.

وكتب البلوشي عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "ما قدمه ويقدمه رجال نابلس نموذج فلسطيني مقاوم يحتذى ويفتخر فيه.. شباب عرفوا طريقهم لدحر الاحتلال ومهما كان حجم التضحيات يصبحون أشد عزماً وإرادة".

واختتم: "رحم الله أبطال نابلس.. وسلام على فلسطين وعرين أسودها".

ويحرص المعلق خليل البلوشي باستمرار على التعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية ومقاومتها، وفي شهر أغسطس الماضي وخلال عدوان الاحتلال على غزة، استهل تعليقه على مباراة كريستال بالاس وأرسنال في الدوري الإنجليزي بالدعاء لأهالي غزة.

وبدأ البلوشي حديثه قبل انطلاق مباراة كريستال بالاس وأرسنال بالقول: "نوحّد الدعاء في هذه الأثناء لأهلنا في غزة، اللهم فك أسرهم واشفِ مريضهم واكشف كربتهم وبدّل خوفهم أمناً يا ذلال الجلال والعزة".

ولقيت مقدمة البلوشي إشادة كبيرة من متابعي شبكة beIN SPORTS، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن لفتته مهمة في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه سكان قطاع غزة، في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقبل ذلك إذ دعا في عام 2020، إلى استغلال المنابر الإعلامية للدفاع عن الرسول، محمد صلى الله عليه وسلم، للرد على الإساءات المتكررة التي يتعرض لها النبي الكريم، خاصة في فرنسا.

المصدر / فلسطين أونلاين