ماذا كتب عليها .. لافتة تضامن مع غزة رفعت خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا

رفع عدد من جماهير باريس سان جيرمان، مساء أمس لافتة لمساندة فلسطين، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق في الجولة الخامسة من مجموعات رابطة الأبطال الاوروبية أمام فريق مكابي حيفا من الكيان الصهيوني، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بسبعة أهداف مقابل هدفين.

ورفعت الجماهير، لافتة كتب فيها: "غزة قائمة الذات.. غزة تقاوم.. فلسطين حرّة"، بالإضافة إلى رفع أعلام فلسطين، وذلك من قبل "تجمّع مجموعات أولتراس باريس".

ولاقت اللافتة المرفوعة تفاعلا إيجابيا من قبل المتابعين من مساندي القضيّة الفلسطينية الذين تداولوا الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بما قامت به الجماهير الباريسية أمام الفريق الصهيوني.

كما ورفع جمهور نادي سيلتك الإسكتلندي كعادتهم يافطة في مباراتهم أمام شاختار الأوكراني بدوري أبطال أوروبا، كتب عليها :"متضامنين مع نابلس فلسطين حرة".

المصدر / وكالات