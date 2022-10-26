فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نقابة الأطباء تعلن العصيان الطبي ومخاطبة جهات دولية رفضاً لمرسوم "عباس"

فيديو جديد يكشف لحظة رفض رونالدو المشاركة بديلاً أمام توتنهام

مستوطنون يستولون على 100 دونم في خلة مكحول

أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بالضفة

هل سيشارك فاران في كأس العالم 2022 مع فرنسا؟

بإشراف بوتين.. روسيا تطلق مناورات نووية

الاحتلال يبعد الناشط المقدسي فخري أبو دياب عن الأقصى

"الشباب والثقافة" تطلق ميثاق شرف لمناهضة التطبيع

شباب رفح يتوجه للمحكمة الرياضية للطعن في قرار اتحاد الكرة

بطريقة همجية.. مخابرات السلطة تختطف أسيرًا محررًا برام الله

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

قرار بتطوير حاجز بيت حانون لتخفيف ازدحام العمال

26 أكتوبر 2022 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قرّرت لجنة متابعة العمل الحكومي، خلال جلستها الأسبوعية التي عُقدت اليوم الأربعاء، تطوير حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضح وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، أن قرار اللجنة جاءت لتسهيل آلية سفر وتنقل العمال من وإلى قطاع غزة.

وبيّن أن تطوير المعبر سيساهم في التخفيف من ازدحام العمال اليومي، وسيعمل على تسهيل تنقلهم بصورة أفضل وأكثر مرونة.

وثمّن وكيل وزارة العمل قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، مؤكدا حرصهم على خدمة جميع أبناء قطاع غزة، والعمل الدائم على التخفيف من معاناتهم بفعل الاحتلال واستمرار الحصار على القطاع منذ عام 2006.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطاع غزة #عمال غزة #حاجز يت حانون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة