اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات "الأقصى"، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

اقرأ أيضا: خطيب الأقصى: شعبنا تصدى لاقتحامات المستوطنين بالإمكانات المتاحة

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

شاهد| قطعان المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/XgG6Mhb2qn — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 25, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين