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بالفيديو بحماية مشدّدة.. جولات استفزازية للمستوطنين في الأقصى صباح اليوم

25 أكتوبر 2022 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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مشهد من اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات "الأقصى"، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

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وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية ومرافقة من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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