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3 أشهر مرت على محاولة اغتياله

الشاعر يواصل رحلة علاجه والسلطة تتلكأ في القبض على الجناة

22 أكتوبر 2022 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

بدأ نائب رئيس الوزراء الأسبق الأكاديمي بجامعة النجاح الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر، خطوات عودته إلى السير على قدميه، ضمن مرحلة العلاج الحالية التي يخضع لها في ألمانيا.

وأظهر مقطع فيديو عودة الشاعر إلى السير على قدميه، وذلك بعد خضوعه لعمليات معقدة، عقب نجاته من محاولة اغتيال تعرض لها قبل نحو ثلاثة شهور في الضفة الغربية، دون تحرك جدي من السلطة للقبض على الجناة حتى اللحظة.

وأطلق مسلحون النار على  الشاعر يوم الجمعة الموافق 22/07/2022، ما أدى إلى إصابته في قدميه بعدة رصاصات، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وخضع الشاعر في بداية إصابته لعمليتين جراحيتين طويلتين ومعقدتين، فيما كانت إحدى الرصاصات السبع التي اخترقت جسده عميقة في فخده الأيمن، بعد أن هشم باقي الرصاص عظام ساقه وركبته.

ودعت حركة حماس والعديد من الفصائل والنخب والمؤسسات الحقوقية لضرورة إسراع الأجهزة الأمنية في القبض على كافة المشاركين في محاولة اغتيال الشاعر، وكل من أعطى الأوامر وتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.

 وأعرب الشاعر عن استهجانه لتجاهل السلطة ملاحقة مرتكبي محاولة الاغتيال بحقه، واصفاً ذلك بأنه "مهزلة غير مقبولة على الإطلاق".

وحذر نشطاء من تسجل قضية الشاعر ضد مجهول، مستحضرين عشرات القضايا المشابهة التي انتهت بذلك، أو أن تتحول كقضية اغتيال المعارض نزار بنات والتي تعرضت للمماطلة والتسويف في محاكمة المتهمين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السلطة الفلسطينية #عملية اغتيال #الضفة الغربية #ناصر الدين الشاعر

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