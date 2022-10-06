القانوع: نحذر من استمرار جريمة الاعتقال السياسي في الضفة

أعرب الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، عن إدانة حركته "بأشد العبارات" اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية "عددًا من الأسرى المحرّرين في الضفة الغربية، والاعتداء عليهم أمام عوائلهم".



وعدَّ القانوع، في تصريح مكتوب، اليوم الخميس، ذلك "انتهاك لكل الأعراف والقيم الوطنية، وتهديد لنسيجنا المجتمعي الذي يعيش في حالة اشتباك مع العدو الصهيوني".



وأكد رفض "حماس" للاعتقال السياسي، داعيًا "السلطة وأجهزتها الأمنية إلى الامتثال للقانون والتوقف عن نهج الاعتقال السياسي، الذي لا يخدم إلّا أجندة الاحتلال في تفتيت وحدة شعبنا".



وحثّ القانوع "الفصائل والجهات الحقوقية على أداء دورها في تجريم سلوك الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة".



وفي وقت سابق؛ كان رئيس "مجموعة محامون من أجل العدالة" (تجمع مستقل مقره الضفة الغربية)، المحامي مهند كراجة، قد قال لـ"قدس برس" إن "الوضع داخل مراكز تحقيق أجهزة السلطة مأساوي، وخاصة بما يتعلق بالنشطاء السياسيين".



وأكد كراجة أن كل المعلومات الواردة "تشير لوجود تعذيب وسوء معاملة، وتخويف للناس، ونقلهم من مدنهم وقراهم لمركز تحقيق أريحا، وتخويفهم من هذا المركز".



وبيَّن تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، ارتفاع حالات الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، والتي بلغت 592 حالة اعتقال، و406 استدعاءات.

المصدر / فلسطين أون لاين