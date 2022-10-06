الحركة النسائية تدين تصريحات محافظ نابلس بحق أمهات شهداء فلسطين

دانت الحركة النسائية الإسلامية_ حماس_ تصريحات محافظ نابلس إبراهيم رمضان والذي وصف أمهات شهداء فلسطين بنعوت مشينة لا تمت للوطن ولتضحيات أمهات شهداء فلسطين التاريخية باي صلة، ولا تخرج سوى من أُناس خلعوا ثوب الوطنية منذ زمن.

وأكدت في بيان صحفي اليوم الخميس، وجوب التعامل مع إبراهيم رمضان بمقاييس الوطنية التي تربى عليها الشعب الفلسطيني المجاهد.

وطالبت بإقالة ومحاسبة رمضان وتجريده من الجنسية الفلسطينية، داعيةً إلى الإغلاق الفوري لإذاعة النجاح المحلية والتي تبث من مدينة نابلس والتي سمحت بخروج هذه السموم عبر هوائها.

وشدّدت الحركة النسائية على أن أمهات الشهداء درر على رؤوس الشعب الفلسطيني وأنهن صانعات المجد الفلسطيني على مدار الحقب التاريخية الممتدة وأي عبارات شاذة عن الموروث الوطني الفلسطيني لن تغير هذه الصورة المحفورة في وجدان الشعب في الداخل والشتات.

المصدر / فلسطين أون لاين