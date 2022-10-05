الاحتلال يعيد الأسير "أبو حميد" إلى عيادة سجن الرملة

قالت وزارة الأسرى وشؤون المحررين في غزة: إن "إدارة سجون الاحتلال أعادت الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة بعد نقله أمس للمشفى"، مشيرة إلى أنه "تم تشخيص التهابات حادة جدًا وشديدة في منطقة رئتي أبو حميد".



وأكدت الوزارة في حديث صحفي مقتضب، أنه تم نقل الأسير أبو حميد، يوم أمس من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى "آسف هروفيه" بالداخل المحتل، بعد شعوره بآلام حادة جدًا في الصدر والظهر والبطن، مطالبة عائلة أبو حميد بزيارة ابنها بشكل عاجل للاطلاع على وضعه الصحي، دون استجابة.



ويرفض الاحتلال الإفراج عن أبو حميد رغم وضعه الصحي الصعب، حيث يعاني من فقدان شبه كليّ للحركة، وآلام شديدة في العمود الفقري، نتيجة إصابته بالسرطان.



و"أبو حميد" (49 عامًا)، من مخيم الأمعري للاجئين في مدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عامًا، وهو واحد من بين 23 أسيرًا مصابون بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة وحثيثة، في الوقت الذي تتعمد فيه سلطات الاحتلال ممارسة سياسة الموت البطيء بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين