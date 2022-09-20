تشهد مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مواجهات عنيفة مع أجهزة السلطة احتجاجا على اختطافها للمطارد الأسير السابق مصعب اشتية الملقب بـ"رفيق النابلسي".

وتظهر تسجيلات الفيديو التي نشرها نشطاء فلسطينيون، جيبات أجهزة السلطة وهي تعربد في الطرقات الرئيسة وتستهدف المواطنين الثائرين.

شاهد | أحد عناصر أجهزة السلطة الأمنية يهدد مواطنين على خلفية الاشتباكات في نابلس، احتجاجًا على اعتقالها للمطارد مصعب اشتية pic.twitter.com/TCuEy8NEXq — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 20, 2022

ووفق الإغاثة الطبية، فلقد أصيب العشرات بالغاز الذي أطلقته أجهزة أمن السلطة على المواطنين في محيط دوار الشهداء وسط نابلس.

وكانت أجهزة السلطة اعتقلت عبر كمين محكم المطارد اشتية، ما تسبب بمواجهات مع الأهالي أسفرت عن استشهاد فراس يعيش (56) عاماً، وإصابة عدد آخر من المواطنين من بينها، إصابة حرجة للمواطن أنس عبد الفتاح.

شاهد| استمرار المواجهات مع الأجهزة الأمنية على الدوار وسط نابلس، رفضًا لاعتقالها المطارد مصعب اشتية. pic.twitter.com/eVPHjTjEYP — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 20, 2022

"بآليات تشبه آليات الاحتلال"

السلطة تدفع بآليات مدرعة لمواجهة ابناء المدينة بعد التنسيق مع الاحتلال pic.twitter.com/TttmCB7b54 — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 20, 2022

فيديو | أجهزة أمن السلطة تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان في مدينة نابلس قبل قليل pic.twitter.com/redQK6k78i — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 20, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين