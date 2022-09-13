فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلان عن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

طالع آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

مختص مقدسي يحذّر من تكرار مشهد سقوط أشجار وأحجار "الأقصى"

مطلوب محاضرين للعمل في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصى

مختصون يوصون بضرورة تشكيل جهة رسمية لحماية الحقوق الرقمية

قاسم: أوسلو منح الاحتلال الحرية في تهويد المقدسات وإقامة المستوطنات

رونالدو ربما يلتحق في نادٍ عربي بعد عرض مغرٍ

الاحتلال يعتقل 4 صيادين قُبالة شواطئ غزة

في جعبة صموده تجارب مأساوية أخرى.. "درويش" مقدسي يهدم بيته بجرافته

استهداف آلية للاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

و 34 عملًا مقاومًا

تقرير: 38 انتهاكًا للاحتلال ومستوطنيه بالداخل المحتل خلال أغسطس الماضي

13 سبتمبر 2022 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
...

شهد شهر أغسطس/آب الماضي حراكات ووقفات وتظاهرات شعبية في الداخل المحتل الفلسطيني، كما تواصلت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري (34) عملا مقاوما في أراضي الداخل المحتل ومدنه المختلفة خلال الشهر الماضي، أدت إلى جرح مستوطنين اثنين، وقد سجلت مدينة اللد المحتلة أعلى وتيرة من حيث أعمال المقاومة، بواقع (7) عمليات.

ووثق المركز (38) انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه في الداخل المحتل، كان أبرزها مقتل الشاب زايد أبو مريحيل بحادث طرق؛ بعد أن طاردته وحدة مستعربين بالنقب المحتل.

وتنوعت انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، حيث بلغت عمليات الاعتقال (9) عمليات، و(7) عمليات اعتداء، و(2) إبعاد، و(1) مطاردة، و(2) عملية اقتحام، و(2) تدنيس مقدسات، إضافة إلى (3) حالات منع من السفر.

وواصلت سلطات الاحتلال عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (7) منازل، وعدد الممتلكات المصادرة (2) منشأة، و(2) مؤسسة تم إغلاقها، إضافة إلى تجريف عدد من القبور في مقبرة نعليا الإسلامية بمدينة عسقلان المحتلة.

وتعتبر منطقة النقب المحتلة، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (10) انتهاكات.

المصدر / حرية نيوز
#فلسطين #المقاومة #اعتداءات #الاحتلال الإسرائيلي #الداخل الفلسطيني المحتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة