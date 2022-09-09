مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في دبورية

قتل شاب من فلسطينيي الداخل المحتل، متأثرا بإصابته الخطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة دبورية، مساء أمس الخميس.

وقالت مصادر طبية إن الشاب يوسف حلمي يوسف البالغ من العمر 20 عاما، أُعلن عن مقتله فجر اليوم الجمعة، بعد أن أُصيب عن طريق الخطأ بينما كان مارًا بجانب بيت استهُدف بإطلاق نار وأصيب برصاصة في الرأس.

ونقل الشاب المُصاب إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، فيما أكدت طواقم الإسعاف أن حالته "خطيرة". وأعلن عن وفاته، فجر اليوم.

وادعت شرطة الاحتلال كعادتها مباشرة التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجناة.

يُذكر أنّ المدن والقرى الفلسطينيّة في الداخل الفلسطيني المحتل تشهد ازديادًا مقلقًا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال وفوضى انتشار السلاح وتهاون سلطات الاحتلال في إنفاذ سلطة القانون، خصوصًا فيا يتعلق بالجرائم الجنائية.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 72 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات.

المصدر / فلسطين أون لاين