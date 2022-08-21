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حماس تعزي تركيا بضحايا حوادث السير

21 اغسطس 2022 . الساعة 00:20 بتوقيت القدس
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جانب من حوادث السير التي وقعت في تركيا السبت

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جمهورية تركيا الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً، بأسمى مشاعر المواساة لما حلَّ بهم من مُصاب راح ضحيته عشرات الضحايا، جرّاء حادثي سير في مدينتي غازي عنتاب وماردين.

وقالت الحركة في بيان التعزية، إنَّنا وإزاء هذا المصاب الأليم، لنتقدّم إلى أسر الضحايا وعائلاتهم بالتعزية الخالصة والمواساة، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

ولقي 19 شخصاً مصرعهم، أمس السبت، إثر حادثة اصطدام شاحنة بجموع من الناس شرقي تركيا.

ووقعت حادثة الاصطدام أثناء تجمع الناس وفرق الإسعاف والشرطة والإطفاء عقب حادث مروري بين 3 سيارات بقضاء دريك.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#تركيا #حماس #حوادث سير

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