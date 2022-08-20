صحيفة تكشف عن إجراءات احترازية يتخذها "حزب الله" لمنع أي مفاجئة (إسرائيلية)

كشفت صحيفة مقربة من حزب الله اللبناني، عن "اتخاذ الحزب إجراءات احترازية لمنع أي مفاجئة من الاحتلال الإسرائيلي على الحدود".



وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن "جيش الاحتلال بادر خلال الأيام القليلة الماضية إلى رفع وتيرة الحركة العسكرية والأمنية في المنطقة الشمالية".



وأشارت إلى أن "الإجراءات تأتي بعد أن سربت القيادات العسكرية والأمنية لدى الاحتلال قبل يومين، أنها قد تكون مستعدة لضربات استباقية في حال تثبتت من وجود نشاط لحزب الله يمهد لتوجيه ضربة إلى المنشآت الغازية في البحر".



ويتنازع لبنان والاحتلال الإسرائيلي على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة.



وفي حزيران/يوينو الماضي، استعانت سلطات الاحتلال بسفينة يونانية مخصّصة لإنتاج الغاز وتصنيعه وتخزينه، تحضيراً لاستخراج الغاز من حقل "كاريش" الواقع على الحدود البحرية بين الطرفين.



وانطلقت مفاوضات "غير مباشرة" بين بيروت و(تل أبيب) في تشرين الأول/أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود بينهما، حيث عُقدت خمس جولات من التفاوض، كان آخرها في أيار/مايو 2021.

المصدر / وكالات