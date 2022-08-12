بديل الملح.. فوائد عديدة للمنقذ من "القاتل الصامت"

توصلت دراسة حديثة إلى أن استبدال كلوريد البوتاسيوم بالملح، يخفض ضغط الدم، ومن ثم خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الباحث بروس نيل، المدير التنفيذي لمعهد جورج للصحة العالمية في نيوتاون بأستراليا أنه: "باستبدال كلوريد البوتاسيوم بملح الطعام العادي، سينخفض ضغط الدم كثيرًا، ومخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية".

واعتمدت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "هارت" الطبية على أبحاث أجريت بمناطق ريفية في الصين، وأظهرت انخفاضا كبيرا في النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بعد استخدام كلوريد البوتاسيوم بديلًا للملح.

لكن فريق الباحثين تساءل عن إذا ما كانت النتائج نفسها ستظهر في بلدان ومجموعات سكانية أخرى، لذلك قام نيل وزملاؤه بالتدقيق في نتائج 21 دراسة منشورة سابقا شملت ما يقرب من 30 ألف شخص.

وأجريت تلك الدراسات في أوروبا ومنطقة غرب المحيط الهادئ والأميركيتين وجنوب شرق آسيا، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وكان الانخفاض في ضغط الدم الانقباضي حوالي 5 ميلي متر زئبقي، في حين أن الانخفاض في ضغط الدم الانبساطي كان حوالي 2 ميلي زئبقي.

ووجد الباحثون أن هذه الانخفاضات في ضغط الدم كانت ثابتة بغض النظر عن الجغرافيا والعمر والجنس وتاريخ ارتفاع ضغط الدم والوزن.

ومع ذلك، يمكن أن تكون بدائل الملح خطرة عندما تكون لديك حالات مثل أمراض الكلى أو الكبد أو السكري، وفقا لعيادة "كليفلاند".

ويمكن أن يؤدي استخدام بدائل الملح أثناء تناول بعض الأدوية كمدرات البول مثلا، إلى ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم بشكل كبير.

المصدر / فلسطين أون لاين