الاحتلال يبعد فتى عن البلدة القديمة بالقدس

أفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت الفتى صالح الفاخوري عن البلدة القديمة بالقدس لمدة 45 يوما مع فرض غرامة مالية بحقه بقيمة ألف شيقل، وأخرى مكتوبة بقيمة 5 آلاف شيقل.

وفي سياق الاستهداف المستمر للنخب المقدسية، جددت قوات الاحتلال إبعاد المقدسي الباحث رضوان عمرو عن المسجد الأقصى المبارك ومداخله لمدة ثلاثة أشهر.

كما وأبلغت سلطات الاحتلال الأسير المحرر المقدسي نهاد زغير أنها تدرس تجديد قرار السفر بحقه تحت ذريعة الحفاظ على أمن الاحتلال، ومنع السفر هو أحد العقوبات التي تستهدف بها سلطات الاحتلال المؤثرين في القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين