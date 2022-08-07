مناشدة أطباء الخدمات العسكرية المستنكفين العودة للمستشفيات

ناشد مدير عام الخدمات الطبية العسكرية الدكتور محمد صالح، الأطباء الذين استنكفوا عن أداء واجبهم في الأسابيع الأخيرة إلى العودة لعملهم بشكل عاجل.

ودعا صالح في بيان مقتضب، فجر الأحد، الأطباء لمساندة زملائهم في طواقم الخدمات الطبية وأداء واجبهم الإنساني والوطني، نظراً لحاجة المستشفيات في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الإصابات نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانسحب 42 كادراً طبياً يتبعون للخدمات الطبية برام الله من مستشفيات الخدمات الطبية العسكرية بقطاع غزة قبل حوالي أسبوعين دون إعلان أسباب ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين