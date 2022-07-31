أم الفحم: جماهير غفيرة تُشيّع جثمان المحامي رائد محاميد

شيّعت جماهير غفيرة من مدينة أم الفحم ومنطقة المثلث والمجتمع العربي، عصر اليوم الأحد، جثمان الغريق المحامي رائد محاميد (49 عامًا)، الذي عُثِر عليه أمس السبت، وذلك بعمق 32 مترًا في بحيرة طبرية، وذلك بعد تسعة أيام من فقدان آثاره.

وانطلقت جنازة محاميد من بيت العائلة في منطقة عين جرار، إلى مسجد المحاميد في المدينة، ومن ثم إلى مثواه الأخير في مقبرة المحاميد.

وسادت أجواء الحزن على المُشيّعين وأهالي المدينة.

وكان رائد محاميد، قد غرق في بحيرة طبرية يوم الجمعة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بعد سقوطه عن قارب صغير كان يستقله مع صديق وقريب للعائلة، وسقط عن القارب وغرق في مياه البحيرة.

ولاقت قضية غرقه، التفافًا جماهيريًّا واسعًا من قِبل الأهالي والمواطنين في مناطق 48، إد تجنّد العشرات من المتطوعين للبحث وتقديم المساعدة للعائلة في البحث عن محاميد في بحيرة طبرية.

المصدر / وكالات