فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أم الفحم: جماهير غفيرة تُشيّع جثمان المحامي رائد محاميد

خطوة تصعيدية.. عشرات المحامين في الضفة ينتقلون إلى حالة عدم المزاولة

أردنية تنسحب من بطولة العالم للتايكواندو رفضًا لمواجهة إسرائيلية

بوتين يوقع مرسوما يعتمد عقيدة جديدة للبحرية الروسية

الاحتلال يفرج عن أسير من دير البلح بعد اعتقال 21 عاما

حماس تنفي إدلاء بدران بأيّ تصريحات جديدة تتعلق بكسر الحصار

مفتاح التنسيق بالجامعة الإسلامية للعام الدراسي 2022-2023

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في محمص أبو حميد

النائب منصور: الجمالان حملا همّ القضية وتركا فراغًا كبيرًا في الساحة الفلسطينية

بوتين: قادرون على الرد بسرعة البرق على من يقرر التعدي على سيادتنا

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

أم الفحم: جماهير غفيرة تُشيّع جثمان المحامي رائد محاميد

31 يوليو 2022 . الساعة 17:26 بتوقيت القدس
...
جانب من تشييع جنازة المحامي رائد محاميد

شيّعت جماهير غفيرة من مدينة أم الفحم ومنطقة المثلث والمجتمع العربي، عصر اليوم الأحد، جثمان الغريق المحامي رائد محاميد (49 عامًا)، الذي عُثِر عليه أمس السبت، وذلك بعمق 32 مترًا في بحيرة طبرية، وذلك بعد تسعة أيام من فقدان آثاره.

وانطلقت جنازة محاميد من بيت العائلة في منطقة عين جرار، إلى مسجد المحاميد في المدينة، ومن ثم إلى مثواه الأخير في مقبرة المحاميد.

وسادت أجواء الحزن على المُشيّعين وأهالي المدينة.

وكان رائد محاميد، قد غرق في بحيرة طبرية يوم الجمعة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بعد سقوطه عن قارب صغير كان يستقله مع صديق وقريب للعائلة، وسقط عن القارب وغرق في مياه البحيرة.

ولاقت قضية غرقه، التفافًا جماهيريًّا واسعًا من قِبل الأهالي والمواطنين في مناطق 48، إد تجنّد العشرات من المتطوعين للبحث وتقديم المساعدة للعائلة في البحث عن محاميد في بحيرة طبرية.

المصدر / وكالات
إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022
#أم الفحم #رائد محاميد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة