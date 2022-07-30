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بعد 9 أيام على فقدانه.. انتشال جثة المحامي رائد محاميد من بحيرة طبرية

30 يوليو 2022 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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عثر عصر اليوم السبت، على جثة المحامي رائد محاميد من مدينة أم الفحم في الداخل المحتل، وذلك بعمق 32 مترا في بحيرة طبرية وبمكان يبعد نحو 200 متر عن المكان الذي فقدت آثاره فيه.

وجرى العثور على جثة محاميد بعد 9 أيام من عمليات البحث منذ أن فقدت آثاره يوم الجمعة الماضي.

وكان محاميد (متزوج وله 3 أبناء) قد تعرض للغرق إثر سقوطه في بحيرة طبرية، يوم الجمعة 22 تموز/ يوليو الجاري، حين كان يستجم مع مجموعة من الأصدقاء على متن زورق في البحيرة.

ومنذ ذلك الحين، تواصلت عمليات البحث عن محاميد بمساعدة فرق الإنقاذ، بالإضافة إلى العشرات من الغواصين المتطوعين الذين شاركوا في جهود البحث في طبرية قادمين من البلدات العربية في الداخل المحتل.

 

المصدر / وكالات
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#طبرية #أم الفحم #رائد محاميد

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