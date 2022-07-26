فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالفيديو.. اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب سلفيت

اعتقالات سياسية جديدة بالضفة وتمديد للمعتقلين بسجون السلطة

36 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

حسن نصر الله: صواريخنا تطال كل الأهداف الإسرائيلية براً وبحراً

قرار جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي

نقابة المحامين تعلّق العمل الشامل أمام المحاكم بالضفة

"متوقف القلب".. الكشف عن تفاصيل إنقاذ طفل من الموت بغزة

إعلان مهم من ديوان الموظفين العام بغزة

بث مباشر.. فعاليات اليوم الأول لاحتفالات التخرج 2022 بالكلية الجامعية

لطلبة الثانوية العامة.. إعلان مهم من الجامعة الإسلامية

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

بالفيديو.. اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب سلفيت

26 يوليو 2022 . الساعة 00:00 بتوقيت القدس
...

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للبلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي إن "قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت منازل ذوي المعتقلين يحيى مرعي، ويوسف عاصي، تمهيدًا لهدمها".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تحمل "مرعي وعاصي" مسؤولية تنفيذ عملية "أريئيل" البطولية التي أدت إلى مقتل حارس أمن صهيوني.

شاهد الفيديو:

https://t.me/pl24online/110634

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #سلفيت #الضفة الغربية #قراوة بني حسان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة