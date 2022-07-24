"حماس": مواجهات نابلس تبرهن أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن المواجهات المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية، تبرهن على أن ثورة شعبنا الفلسطيني لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: "ستظل نابلس وجنين وكل مدن الضفة عصية عن الانكسار وستواصل مقاومتها حتى إفشال أهداف الاحتلال وكنسه عن كل أراضينا"، مضيفاً: "نحيي جماهير شعبنا الفلسطيني وشباب المقاومة الفلسطينية الذين هبوا في استبسال عظيم وتصدوا لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس بكل عنفوان واقتدار".

وعدَّ المواجهات الدائرة في مدينة نابلس وتصدي أهلها للاحتلال الإسرائيلي بروح قتالية عالية، دليل على بسالة وقدرة الشعب الفلسطيني على استمرار ثورته المتصاعدة ونضاله ضد المحتل الإسرائيلي.

يُذكر أن اشتباكات عنيفة دارت لأكثر من 4 ساعات بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، أسفرت عن ارتقاء شهيدين وإصابة 8 مواطنين آخرين.





المصدر / فلسطين أون لاين