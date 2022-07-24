فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تزف شهيدي نابلس وتؤكد استمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال

تضامن في مواقع التواصل مع الشيخة مي آل خليفة بعد فصلها من منصبها

دراسة: تناول موزة يوميًا يمكن أن يحمي النساء من هذه الأمراض

"حماس": مواجهات نابلس تبرهن أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال

شهيدان و8 إصابات برصاص الاحتلال خلال اشتباكات في نابلس

آية الحاج.. حولّ القرآنُ عتَمَتَها إلى نور

محاولة اغتيال تدق ناقوس الخطر

الخاسر والكاسب من محاولة اغتيال ناصر الشاعر

النخبة ومرتزقة الزناد

ناصر الدين الشاعر في ذكرى اغتيال ناجي العلي

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

"حماس": مواجهات نابلس تبرهن أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال

24 يوليو 2022 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
...
عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن المواجهات المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية، تبرهن على أن ثورة شعبنا الفلسطيني لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: "ستظل نابلس وجنين وكل مدن الضفة عصية عن الانكسار وستواصل  مقاومتها حتى إفشال أهداف الاحتلال  وكنسه عن كل أراضينا"، مضيفاً: "نحيي جماهير شعبنا الفلسطيني وشباب المقاومة الفلسطينية الذين هبوا في استبسال عظيم وتصدوا لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس بكل عنفوان واقتدار".

وعدَّ المواجهات الدائرة في مدينة نابلس وتصدي أهلها للاحتلال الإسرائيلي بروح قتالية عالية، دليل على بسالة وقدرة الشعب الفلسطيني على استمرار ثورته المتصاعدة ونضاله ضد المحتل الإسرائيلي.

يُذكر أن اشتباكات عنيفة دارت لأكثر من 4 ساعات بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، أسفرت عن ارتقاء شهيدين وإصابة 8 مواطنين آخرين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #توغل الاحتلال #شهداء نابلس #مواجهات نابلس #اجتاح نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة