موعد نتائج التوجيهي 2022 (الثانوية العامة) في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج الثانوية العامة "توجيهي" فلسطين 2022.

وذكر مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في الوزارة محمد عواد، في تصريحات صحفية أنّ موعد نتائج توجيهي للعام 2022 ستكون قبل نهاية شهر يوليو/حزيران القادم.

وأوضح عواد أنه لا يمكن تحديد موعد نتائج الثانوية العامة، وذلك في ظلّ استمرار الطلبة بتقديم الامتحانات.

وأشار عواد إلى أنّ عملية تصحيح امتحانات توجيهي في فلسطين وإدخال النتائج ستستمر خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر أن تكون العطلة ليوم واحد فقط.

وذكر عواد أنّ عمليات التصحيح لم تنته من أيّ مبحث بعد، مُضيفًا: "المؤشرات الأولية وِفق زياراتنا لمراكز التصحيح، إيجابية والنتائج ليست مُقلقة، والأمور منسجمة مع ما كانت عليه في السنوات السابقة".

ومن المتوقع أن تتم عملية الإعلان عن كشف نتائج توجيهي 2022 في قطاع غزة والضفة الغربية بالأسماء وأرقام الجلوس، من خلال فحص النتائج عبر الرابط المختصر الذي سيُعلن عنه لاحقًا.

المصدر / فلسطين أون لاين