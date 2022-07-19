فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلديتا غزة وخان يونس تحذران من السباحة في البحر

نيابة الاحتلال تطلب الحكم على الأسير محمد الحلبي بالسّجن 16 عامًا

رئيس الوزراء الإسباني: مقتل أكثر من 500 شخص بالحرائق

موسكو تحمل واشنطن ولندن مسؤولية أي مواجهة محتملة مع أوروبا

مطالبات بتشكيل جبهة وطنية موحدة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية

حماس: قمة طهران خطوة متقدمة لإعادة التماسك في المنطقة

مشعل: التطبيع مع الاحتلال شرٌّ مستطيرٌ يجب مواجهته بكل الوسائل

جمعية تطوير بيت لاهيا تعلن عن وظيفة شاغرة لخريجي اللغة الانجليزية

رغم مرور سنوات على ظهورها.. صورة القط المحيرة تحدد مدى ذكائك

الكشف عن قُرب صرف منحة المجلس الأعلى لأندية غزة

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

حسب الاسم ورقم الجلوس

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 (الثانوية العامة) في فلسطين

19 يوليو 2022 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
...
نتائج توجيهي الثانوية العامة 2022

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة الموعد النهائي لصدور نتائج الثانوية العامة في فلسطين (توجيهي 2022).

ونشرت وزارة التربية والتعليم رابط فحص نتائج التوجيهي حسب الاسم ورقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني، في جميع محافظات الوطن انقر هنا.

وتستعد "فلسطين أون لاين" النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين اليومية، لإطلاق ملفا خاصة حول نتائج توجيهي فلسطين 2022.

موعد نتائج الثانوية العامة

وكان نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم بغزة جمال يوسف، قد قال لـ "فلسطين أون لاين" إنّ عملية تصحيح اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" 2022 شارفت على الاكتمال.

وأكد يوسف في تصريح خاص أنّ عملية تصحيح امتحانات التوجيهي لازالت تسير على قدم وساق وقد أنهى المُصحّحون جزءًا كبيرًا من تصحيح أوراق إجابة الطلبة، وشارفوا على إنهاء عملية التصحيح.

وتوقع أن تتم عملية تصحيح كافة أوراق إجابة كافة المباحث مطلع الأسبوع القادم.

وأوضح أنّ "الإعلان عن نتائج التوجيهي 2022 سيكون بشكل متزامن في كلٍّ من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات".

المصدر / فلسطين أون لاين
#أوائل الثانوية #نتائج الثانوية العامة في فلسطين #نتائج الثانوية العامة في غزة #موعد صدور نتائج الثانوية العامة التوجيهي #نتائج التوجيهي 2022 #رابط نتائج توجيهي 2022 فلسطين بالاسم #نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين #نتائج التوجيهي 2022 فلسطين #موقع فحص نتائج التوجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة