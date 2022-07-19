رابط فحص نتائج توجيهي 2022 (الثانوية العامة) في فلسطين

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة الموعد النهائي لصدور نتائج الثانوية العامة في فلسطين (توجيهي 2022).

ونشرت وزارة التربية والتعليم رابط فحص نتائج التوجيهي حسب الاسم ورقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني، في جميع محافظات الوطن انقر هنا.

وتستعد "فلسطين أون لاين" النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين اليومية، لإطلاق ملفا خاصة حول نتائج توجيهي فلسطين 2022.

موعد نتائج الثانوية العامة

وكان نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم بغزة جمال يوسف، قد قال لـ "فلسطين أون لاين" إنّ عملية تصحيح اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي" 2022 شارفت على الاكتمال.

وأكد يوسف في تصريح خاص أنّ عملية تصحيح امتحانات التوجيهي لازالت تسير على قدم وساق وقد أنهى المُصحّحون جزءًا كبيرًا من تصحيح أوراق إجابة الطلبة، وشارفوا على إنهاء عملية التصحيح.

وتوقع أن تتم عملية تصحيح كافة أوراق إجابة كافة المباحث مطلع الأسبوع القادم.

وأوضح أنّ "الإعلان عن نتائج التوجيهي 2022 سيكون بشكل متزامن في كلٍّ من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات".

المصدر / فلسطين أون لاين