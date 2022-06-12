النرويج تقرر وسم منتجات المستوطنات

قررت النرويج اتباع الاتحاد الأوروبي في تبني خطة وضع علامات لتحديد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.

وأعلنت الحكومة النرويجية سياستها الجديدة في بيان، قائلة إنه لا يجب تصنيف المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة على أنها إسرائيلية.

وقالت أوسلو إن الإجراء يتعلق بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضراوات، وسينطبق على المنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة والقدس ومناطق مرتفعات الجولان المحتلة.

وأكدت وزيرة الخارجية أنيكين هويتفيلدت في مقابلة مع وكالة الأنباء النرويجية NTB "أن هذا لا يعتبر مقاطعة لـ(إسرائيل)".

ولاقت الخطوة تنديدا إسرائيليا، مشيرة إلى أن ذلك "سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين (إسرائيل) والنرويج، فضلا عن أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين (إسرائيل) والفلسطينيين".

المصدر / فلسطين أون لاين