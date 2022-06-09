بلدية خان يونس تختتم فعاليات إحياء يوم البيئة العالمي

اختتمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة "فعاليات أسبوع البيئة" ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها مطلع الأسبوع الجاري إحياءً ليوم البيئة العالمي والذي يحمل هذا العام عنوان "لا نملك سوى أرض واحدة"، وسط مشاركة مجتمعية ومراكز شبابية واسعة.

وأكد مدير دائرة العلاقات العامة عماد الأغا أهمية الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها على مدار أسبوع كامل بالتعاون مع مكونات المجتمع المحلي والمراكز الشبابية الفاعلة لتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة المجتمعية.

وأوضح الأغا أن الفعاليات اشتملت على أعمال كنس للشوارع وزراعة الأماكن العامة في شارع جمال عبد الناصر، وتنفيذ جولة ميدانية على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم لتوعيتهم بمواعيد إخراج النفايات وطرق التخلص منها بشكل سليم، وتوزيع الأشتال على المواطنين مرتادي مركز خدمات الجمهور بالبلدية، وعروض أفلام قصيرة عن البيئة خاصة بالأطفال من رواد المكتبة العامة وأيام مفتوحة للأطفال لري الحدائق داخل المرافق العامة.

وبين أهمية جولة "المسار البيئي" التي تم تنظيمها لمحطة المعالجة المركزية ومكب النفايات ومحطة الترشيح الواقعة جنوب شرق خان يونس والتي شارك فيها مجموعة من الشباب المتطوعين بالمراكز الشبابية والمؤسساتية، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية حول الطرق الأمنة للزراعة واستخدام المبيدات الحشرية بشكل سليم في منطقة المواصي، إلى جانب رش بعض المزروعات بالمبيدات الزراعية في بعض الأحياء لأصحاب الأراضي ذوي الدخل المحدود لتعزيز صمودهم وكذلك مساعدتهم في الاعتناء بأشجارهم.

وأشار إلى أن تم تنفيذ حملة نظافة لشاطىء البحر بالتعاون مع متطوعي جمعية الهلال الأحمر ومركز شباب الأمة، وتوزيع حاويات على بعض أصحاب الاستراحات لحثهم على النظافة والاهتمام بالجانب البيئي سيما وأن شاطئ البحر يرتاده الغالبية العُظمى من سكان محافظة خان يونس.

ومن جانبه ذكر مُسير دائرة الصحة والبيئة عمر مطر على أن طواقم صناع الجمال والعاملين في قسم الحدائق والمتنزهات شاركوا بكل إمكاناتهم من أجل خدمة أبناء خان يونس، في ظل مساعيهم المستمرة من أجل إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على شوارع وأحياء المدينة ضمن الاستعدادات المكثفة والمتواصلة من أجل حماية البيئة المحيطة والتي يتم تنظيمها على مدار العام.

المصدر / فلسطين أون لاين