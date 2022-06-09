الهيئة المستقلة: عناصر أجهزة أمنية بزيٍّ مدنيٍّ وراء أحداث جامعة النجاح

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، إنّ عناصرًا بزيٍّ مدني، اعتدوا على المشاركين في الوقفة التي نُظّمت، أمس الأربعاء، أمام حرم جامعة النجاح في مدينة نابلس، شمال الضفة.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أنه "بحسب الإفادات، فقد استُدعي ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح من مسؤول أمن الجامعة، أمس الأول، وإثر جدال بينهما تمّ الطلب منه مغادرة الجامعة، فأُعلن عن تنفيذ وقفة احتجاجية في اليوم التالي، اعتدى عليها بعض عناصر أمن الجامعة، وعناصر أمنية بزيٍّ مدني".

ورأت الهيئة، أنّ "هذه الأحداث المؤسفة تتضمّن أفعالا جرمية، وتضرّ بالعملية التعليمية، ما يستدعي قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبُت تورطه بهذه الأحداث".

ودعت "النيابة المدنية، والنيابة العسكرية، لفتح تحقيقات جنائية، ومحاسبة كل من يثبُت مخالفته للقانون".

وقمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وعناصر من الشبيبة (ذراع حركة فتح الطلابي)، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية نظّمتها الكتلة الإسلامية (الجناح الطلابي لحركة حماس) أمام جامعة النجاح الوطنية.

وكانت "الكتلة الإسلامية" قد دعت للوقفة، بعد "تعرُّض ممثلها، للاعتداء، الثلاثاء، على يد أمن الجامعة وعناصر في الأجهزة الأمنية".

ومنعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، تصوير الوقفة، ولاحقت الصحفيين في المنطقة، واعتدت على مصور شبكة جي ميديا الإعلامية، وحطّموا الكاميرا والمعدات الخاصة به خلال تغطيته للوقفة".

المصدر / فلسطين أون لاين