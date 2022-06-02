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الاحتلال يسلم مقدسيا قرارا بمنعه من السفر 3 أشهر

02 يونيو 2022 . الساعة 01:01 بتوقيت القدس
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سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأربعاء، قرارا للحاج المقدسي نهاد بدر زغير، يقضي بمنعه من السفر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك أثناء استعداده للسفر لأداء فريضة الحج.

وقالت عائلة زغير في تصريح صحفي، إنه تسلم قرارا بمنعه من السفر في 10 نيسان/أبريل الماضي، وجددت سلطات الاحتلال، الأربعاء، أمر منعه من السفر لمدة 3 أشهر، بقرار من وزيرة داخلية الاحتلال ايليت شاكيد، تذرعا بأسباب أمنية.

وأوضحت أنها ليست المرة الأولى التي يمنع فيها الحاج نهاد من السفر خارج البلاد، كما أبعد مرات عديدة عن المسجد الأقصى، واعتقل لمدة 35 شهرا في سجون الاحتلال.

ويأتي قرار منع السفر بحق زغير ضمن سياسة الاحتلال في استهداف الناشطين المقدسيين، والحد من حرية حركتهم، والتضييق عليهم. يشار أنه أحد إداريي بعثة الحج الفلسطينية.

المصدر / وكالات
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#القدس #الاحتلال #نهاد زغير

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