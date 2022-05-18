حماد: فوز الكتلة الإسلامية يؤكد التفاف شعبنا حول المقاومة

بارك عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" فتحي حماد الانتصار الكبير الذي أحرزته كتلة الوفاء الإسلامية في الانتخابات الطلابية في جامعة بيرزيت، مؤكدًا أن هذا الانتصار دليل على التفاف أبناء شعبنا حول المقاومة ونبذهم لنهج التطبيع والتنسيق الأمني.

ونوه حماد في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بأن الحركة الطلابية الشبابية أثبتت أنها وقود الثورة، وأنها رغم الصعاب والاعتقالات والقمع والترهيب جديرة بتصويب المسارات، مؤكدًا أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين والمقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن المشاهد المبهجة والأصوات التي هتفت للمقاومة في ساحات جامعة بيرزيت قادرة على دحر الاحتلال من كامل فلسطين.

ودعا عضو المكتب السياسي جامعات فلسطين إلى الاقتداء بهذا العرس الطلابي وتعميم التجربة الانتخابية.

وأهدى حماد هذا الانتصار إلى أرواح شهداء فلسطين، وخاصة شهداء جنين وفرسان القضية الفلسطينية نزار بنات وشيرين أبو عاقلة.

وحصلت كتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس" على 28 مقعداً في مجلس طلبة جامعة بيرزيت مقابل 18 مقعداً لكتلة ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة فتح، بعد حصول الأولى على 5068 صوتاً مقابل 3379 صوتاً للأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين