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واتساب يحذف المجموعات الإخبارية لقناة الأقصى الفضائية

17 مايو 2022 . الساعة 22:11 بتوقيت القدس
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حذف تطبيق واتساب للمراسلة الفورية، التابع لشركة ميتا الأمريكية، مساء الثلاثاء، المجموعات الإخبارية التابعة لقناة الأقصى الفضائية.

وفي حرب لم تتوقف ضد الإعلام الفلسطيني، أقدمت إدارة تطبيق واتساب على حذف أرقام جميع المشرفين على العشرات من المجموعات الإخبارية التابعة للقناة.

وفي شهر مارس الماضي، حذف واتساب دون سابق إنذار 20 مجموعة تابعة للقناة عن التطبيق.

ورأت القناة أن هذه السياسة العنصرية تأتي ضمن الحرب على المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية التي تضحد رواية الاحتلال وتفضح جرائمه.

وأكدت القناة أنها ستواصل العمل للوصول إلى الجمهور الفلسطيني والعربي والإسلامي عبر كل مواقع التواصل مهما بلغ حجم الاستهداف.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#واتساب #قناة الأقصى الفضائية

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