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مجهولون يقتلون مواطنا ويُصيبون زوجته بإطلاق النار تجاه سيارتهم جنوب الخليل

03 مايو 2022 . الساعة 22:59 بتوقيت القدس
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قُتِل شخص وأُصيبت زوجته وابنه بجراح، جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار حينما كانا يستقلان مركبة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد جهاز الشرطة في بيان مقتضب، بـ"مقتل مواطن وإصابة زوجته بجروح، نتيجة إطلاق نار على مركبتهما في مدينة الخليل".

وذكرت مصادر محلية أن إطلاق النار نُفِّذ على خلفيّة "شجار قديم".

وقالت المصاد إن إطلاق النار، نُفِّذ "بالقرب من مدخل بني نعيم الجنوبي (وادي الجوز) قضاء الخليل"، مشيرة إلى أن عناصر من جيش الاحتلال، وصلوا إلى المكان بعيد ارتكاب الجريمة، وأطلقوا النار لتفريق المتواجدين، ما أدّى إلى إصابة شاب برصاصة في يده، حينما كان داخل مركبته.

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#الخليل #إطلاق نار

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