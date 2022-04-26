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"حماس": الاعتقالات السياسية بالضفة جريمة مدانة في كل وقت

26 ابريل 2022 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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أدانت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة برام الله، تجاه أبناء شعبنا ونخبه السياسية والاجتماعية.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الاعتقالات التي تمارسها السلطة مدانة في كل وقت وحين، لكن استمرارها لكن استمرارها في هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان؛ ومع اقتراب عيد الفطر المبارك؛ تعبير عن حجم الاستهتار التي تنظر من خلاله قيادة السلطة إلى معاناة الأسر الفلسطينية، التي تعيش أقسى الآلام لحرمانها من أبنائها وأحبائها.

وأضافت: إن الملاحظة الأهم التي لا تغيب عن كل مراقب للواقع في الضفة؛ هي أن الاعتقالات السياسية ليست إلا جزءاً أساسياً من مشروع التنسيق الأمني، المتواصل دون توقف رغم السلوك الإجرامي لقوات الاحتلال، والذي يستهدف الكل الفلسطيني دون تمييز.

وطالبت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس قيادة السلطة والأجهزة الأمنية في الضفة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافةً، فوراً، ودون قيد أو شرط، وترك المجال لهم ولعائلاتهم للاحتفال بعيد فطر سعيد، خالٍ من آلام الظلم والقهر والعدوان على كرامة الإنسان وحريته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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