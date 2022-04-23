الاحتلال يُغلق حاجز بيت حانون ومعبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" ومعبر كرم أبو سالم التجاري الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، وذلك حتى إشعار آخر.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز بدءًا من يوم غدٍ الأحد، أمام العمّال والتجّار الفلسطينيين حتى إشعار آخر بحجة إطلاق صواريخ من غزة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن إغلاق المعبر سيكون بدءًا من يوم غد الأحد، فيما سيعاد فتحه "وفقًا للتقييمات العسكرية والأمنية".

كما قرر الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري ومنع ادخال البضائع والمواد التموينية والمحروقات ومواد البناء لقطاع غزة.

يشار إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن على مدار اليومين الماضيين سلسلة غارات استهدف خلالها مواقع، وألحق أضرارا بمنازل وممتلكات المواطنين في قطاع غزة.

وكان إطلاق الصواريخ من القطاع جاء رداً على اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى ومنعهم من أداء الصلاة فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين