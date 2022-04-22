مسيرة في أم الفحم منددة بعدوان الاحتلال على الأقصى

انطلقت مسيرة حاشدة في مدينة أم الفحم، مساء اليوم الجمعة، منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المُبارك.

وردد المئات من المشاركين في المسيرة هتافات لقائد أركان المقاومة محمد الضيف وللناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، وأخرى تندد باعتداءات الاحتلال المتصاعدة في القدس والمسجد الأقصى.

وكان قد دعا الحراك الفحماوي الموحّد واللجنة الشعبية في المدينة إلى المشاركة في المسيرة التي انطلقت من مسجد أبي عبيدة.

ونشبت صباح اليوم، الجمعة، مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية، ما تسبب بوقوع إصابات بين الشبان والصحافيين.

المصدر / فلسطين أون لاين