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"التنمية" تصرف مساعدة مالية لأسر الثلاثة توائم فما فوق

06 ابريل 2022 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف مساعدة مالية لأسر الثلاثة توائم فما فوق، وعددهم ٣٢ أسرة توائم بواقع ٩٩ طفلاً، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات ١٩٧٠٠ شيقلا والمقدمة من لجنة المتابعة الحكومية عبر وزارة التنمية الاجتماعية. 

من جانبه، أكد د. محمد العرعير مدير عام الادارة العامة لشؤون الأسرة والطفولة، أن هذه المساعدات النقدية والتي تتزامن مع الاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني وتم تقديمها سابقاً ومن المتوقع صرفها مستقبلا للثلاثة توائم فأكثر. 


بدورها، قالت ربا البيطار مدير دائرة الأسرة والطفولة بوزارة التنمية: إن "الوزارة تسعى إلى تقديم المساعدات للأطفال وخاصة التوائم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مساعدات #توائم #التنمية الاجتماعية

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